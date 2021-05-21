В Челябинске начальника подразделения «Фортума» заподозрили в коммерческом подкупе на 1,8 млн

Фото: fortum.ru

В Челябинске задержали начальника подразделения «Фортума» по подозрению в коммерческом подкупе на 1,8 миллиона рублей. Речь, по данным СМИ, идет о руководителе одного из участков систем диспетчерско-технологического управления и противопожарной автоматики ТЭЦ-4 Шавкате Хакназарове.

В следственном комитете по региону имен не называют. Но подтверждают, что фигурантом дела стал начальник одного из структурных подразделений промышленного предприятия в Челябинске. Его задержали по подозрению в коммерческом подкупе по части 8 статьи 204 УК РФ.

— По версии следствия, с декабря 2020-го по май 2021 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации более 1,8 млн. рублей за подписание актов выполненных работ по техобслуживанию системы сигнализации и автоматического пожаротушения, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, идет сбор и закрепление доказательств.

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