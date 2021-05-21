Мусорная катастрофа: как решить проблему с ростом полигонов ТБО

В России неуклонно растет количество полигонов твердых бытовых отходов. Свалок становится настолько много, что они постепенно начинают отравлять грунтовые воды, быть причиной неконтролируемых пожаров даже приводят к росту болезней и падения скота в сельских местностях из-за размножения грызунов и бродячих собак, находящих пропитание на свалках. Жители Подмосковья и других регионов России бьют тревогу: они не хотят, чтобы рядом с их жилищем открывались новые полигоны, а районы превращались в «мусорные горы».

Челябинский эко-просветитель и предприниматель в сфере раздельного сбора мусора Виталий Прохоров предлагает перенять популярный в Европе опыт и открыть автоматы по приему тары в магазинах крупных торговых сетей по всей стране.

— Регионы созрели для того, чтобы начать сортировать мусор и отдавать его на переработку, однако, сейчас в России нет для этого условий. Контейнеры для определенных типов мусора все еще считаются «диковинкой», заводов по переработке по всей стране не так много, а сами власти не заинтересованы в эко-просвещении и по России этим занимаются исключительно энтузиасты и общественники, организуя всевозможные акции и лектории. Даже в моей практике зачастую чиновники ставили палки в колеса, запрещая организовывать сбор мусора по своим, только им известным причинам.

Однако, навстречу желаниям людей могут пойти крупные торговые сети, которые способны установить в своих магазинах терминалы для сдачи пластиковой, жестяной и алюминиевой тары. В Германии, например, при продаже напитков цена бутылки считается отдельно от цены продукции, и любой гражданин может вернуть деньги, сдав бутылку обратно в терминал.

Наше государство в силах поддержать инициативу сетей и поощрять установку терминалах во всех магазинах, чтобы каждый житель страны приобщился к сортировке и раздельному сбору мусора, а также улучшил экологическое положение России. Судя по количеству людей, посещающих различные эко-акции по всей стране, эта инициатива будет пользоваться популярностью и со временем изменит мышление и привычки людей касаемо «мусорной гигиены, — комментирует Виталий Сергеевич.