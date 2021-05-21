Авария на М5, в которой погибла заведующая детсадом из Челябинской области, обернулась уголовным делом

Погибшая Ирина Кошелева ездила в Чебаркуль по работе. Фото: администрация Чебаркульского района, кадр с видео

Смертельное ДТП на трассе М5, в котором погибла заведующая детсадом из села Травники Ирина Кошелева, переросло в уголовное дело. Напомним, ее Opel Meriva начало заносить из стороны в сторону. После того, как легковушка врезалась в отбойник и оказалась на правой полосе, где на полном ходу в нее въехал грузовик-панелевоз.

— В ОМВД «Чебаркульский» начали расследование по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») с целью установления ответственности. По результатам экспертизы установлено, что легковой автомобиль мог избежать заноса, а большегруз имел возможность не допустить столкновения, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе полицейского главка.

Данная статья предусматривает наказание лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, авария произошла 20 января. 57-летняя Ирина Кошелева скончалась на месте, ее коллега, который сидел на пассажирском кресле, получил травмы и был госпитализирован. Женщина возвращалась из Чебаркуля, куда ездила по работе.

— На протяжении многих лет Ирина Кошелева занимала должность заведующего детского сада. Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Ирина Николаевна была многодетной заботливой мамой и любящей бабушкой, — рассказывали ранее в администрации Чебаркульского района.

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