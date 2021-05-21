Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области за сутки больше, чем число новых заражений. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 62 158. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались пять пациентов. Причиной смерти остальных стало сопутствующее заболевание.

Больничные палаты при этом покинули 95 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 56 624 человека. Под присмотром врачей остаются 2 722 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 8 855 тестов.

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