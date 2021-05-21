В Челябинской области спасатели освободили заблокированную в машине полуторагодовалую девочку

Спасатели оперативно приехали на помощь. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области полуторагодовалая девочка оказалась заблокированной в машине. Мама малышки вышла из салона автомобиля, забыв ключ внутри, а неисправная сигнализация дала сбой и закрыла все замки на дверях. На помощь встревоженной родительнице пришли спасатели.

Инцидент произошел в Миассе у одного из домов по улице Ильмен-Тау. Как рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Марина Яковлева, мать девочки сильно испугалась за ребенка, а малышка даже ничего не поняла.

— Спасатели быстро и четко сделали свою работу: используя подручный инструмент, они открыли дверь и передали ребенка матери, — добавила Марина Яковлева. — Этот выезд стал напоминанием о еще одной летней опасности — длительном пребывании в закрытой машине на жаре, которое представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека любого возраста.

Родителей призывают быть внимательными, контролировать исправность сигнализации, центральных замков, не оставлять без присмотра в машине маленьких детей или животных и всегда забирать ключи с собой.

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