Замглавы района в Челябинской области дали 8 лет строгача за получение взяток

Фото: Сhesmamr74.ru

В Чесме бывшего замглавы района Константина Гнипа приговорили к восьми годам колонии строго режима за получение взятки в крупном и значительном размерах. Экс-чиновник за откаты в 480 тысяч и 110 тысяч рублей дважды посодействовал фирме в выигрыше муниципальных контрактов по строительству и ремонту, а также получил в подарок телевизор и бесплатный ремонт своих личных иномарок.

Откаты, как установил суд, экс-чиновник брал в 2015-2017 годах. Тогда он работал заместителем главы Чесменского района по строительству и ЖКХ.

— За взятку в размере 10% от стоимости контракта оказал содействие коммерческой организации в выигрыше двух электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-ремонтных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — В денежном выражении это составляет 480 тысяч и 110 тысяч рублей.

По словам Наталья Мамаевой, за общее покровительство организации экс-чиновник получил телевизор Samsung стоимостью 26 тысяч рублей и отремонтировал личные Mitsubishi Lancer и Mazda Familia на сумму около 44 тысяч рублей.

Чесменский районный суд признал Константина Гнипа виновным по частям 2 и 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и значительном размерах») и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

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