В поселке под Челябинском у священника попытались угнать дорогую иномарку

Угонщикам удалось вскрыть машину Фото: Евгения ГУСЕВА

Священник из Челябинской области чуть не лишился дорогостоящего кроссовера. Машину вскрыли, но угнать не смогли — сработала сигнализация. Инцидент в поселке Прудном, что в нескольких километрах от Челябинска. Авто было припарковано возле его дома.

Батюшка написал заявление в полицию

— Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Сосновский». Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3. ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ), — прокомментировали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что автомобиль был марки Toyota Highlander. На сайтах дилеров такой стоит около 3,8 млн.

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