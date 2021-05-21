В Челябинской области возбудили уголовные дела по поджогам в Ильменском заповеднике

Поджоги неизвестные совершили в мае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Миассе возбудили уголовные дела по поджогам в Ильменском заповеднике. Все они произошли в мае, и привели к ним действия людей. Как сообщила в пятницу, 21 мая, старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

— Пожары, общая площадь которых составила 21,8 га, произошли 5, 14 и 15 мая в Ильменском государственном заповеднике — особо охраняемой природной территории, — рассказала Наталья Мамаева. — Они возникли в результате поджога травы и лесного фонда заповедника неустановленными лицами. Пожары были вовремя локализованы специалистами МСЧ. В противном случае заповеднику мог быть причинен значительный ущерб.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, статьи 262 УК РФ («Покушение на нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»). Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой Миасса на контроль.

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