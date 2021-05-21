Челябинцы оценили свои мечты в 5 млн рублей

На втором месте в топе главных желаний — собственный загородный дом, а на третьем — высокая зарплата. Квартира и автомобиль пошли в пятерку лидеров, а каждый пятый россиянин мечтает о любви. Однако, жители Челябинска больше всего мечтают о зарубежном образовании (38%).

При этом мечты обойдутся россиянам достаточно дорого — большинству потребуется как минимум миллион рублей. Самые дорогие мечты у жителей Челябинска и Москвы — 46% и 45% респондентов из этих городов оценили свои планы более чем в 5 млн рублей. При этом 14% опрошенных заявили, что их мечты не измеряются в деньгах.

Самые дорогие мечты — это квартира, дом, автомобиль и путешествия. Около 46% респондентов, мечтающих найти любовь, полагают, что ее поиски обойдутся более чем в 5 млн рублей.

Чтобы мечта сбылась, россияне до 35 лет планируют больше зарабатывать. Около 20% опрошенных разного возраста собирается ждать, чтобы мечта исполнилась сама. На кредитные ресурсы рассчитывают только 27% россиян. Брать кредит на путешествие, квартиру, дом, автомобиль, ремонт или смартфон готовы россияне в возрасте 26-35 лет (31%). А к накоплениям больше других склонны люди в 18-25 лет и после 56 лет.

— Для того, чтобы заработать, многие начинают инвестировать. Если мечта крупная, то можно использовать комплексную финансовую стратегию — сочетать инвестициями с умеренным уровнем риска с классическим накоплением. Это не усложнит процесс вывода средств с брокерского счета, при необходимости перевести деньги с накопительного счета на брокерский и наоборот можно за несколько минут в банковском интернет или мобильном приложении, — комментирует директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елена Блинова.

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