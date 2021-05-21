Южноуральцы могут принять участие в создании народного аудиогида по Магнитогорску

Памятник «Тыл — фронту» — одна из знаковых достопримечательностей Магнитогорска Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Жители Челябинской области могут принять участие в создании народного туристического аудиогида МТС «Городские легенды» о Магнитогорске Уже этим летом он будет доступен всем желающим на популярных платформах izi.Travel и Surprise Me.

В основу народного аудиогида лягут знаковые места Магнитогорска, а также истории о них, предложенные жителями. Специальная пешеходная аудио экскурсия продолжительностью до 2 часов поможет гостям легендарной Магнитки и ее жителям познакомиться с городом с неформальной стороны. Пройти по маршруту смогут все желающие, главное — не забыть надеть наушники и скачать мобильное приложение.

— Как раз сейчас мы собираем такие истории о Магнитогорске и если у вас есть, чем поделиться, пишите под постом в комментариях! Или публикуйте на своих страницах в соцсетях с хештегом #ЛегендыМагнитогорска. Лучшие мы отберем с экспертами и включим в народный аудиогид по городу металлургов, — подчеркнул Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области в своем аккаунте.

Уже 31 мая МТС вместе с экспертами-краеведами вынесет лучшие варианты на открытое голосование — из них южноуральцы сами выберут 10 локаций и историй о них, которые войдут в нестандартный народный аудиогид по Магнитогорску.

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