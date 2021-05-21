На старт с компасом и картой: в Челябинской области пройдут массовые соревнования «Российский азимут»

Старты "Российского азимута" в Челябинской области пройдут 23 мая 2021 года. Фото Минспорт.
Первые массовые Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» были проведены в 2006 году. Забеги были отменены лишь в прошлом году из-за пандемии коронавируса. И получается, что этот «Российский азимут» станет юбилейным 20 по счету. Эти массовые старты проводятся в более чем 70 регионах страны наряду с такими традиционными, как «Лыжня России», «Кросс нации», и собирают более 200 тысяч участников.
По словам организаторов спортивное ориентирование считается одним из стратегически важных видов спорта из-за обучения грамотно ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.
На старты в Челябинской области — в столице Южного Урала, Магнитогорске, Златоусте и Кыштыме выйдут более трех тысяч участников различных возрастов и разного уровня подготовки.
— Для тех, кто выйдет на старт будут предложены различные по сложности дистанции: это спортивные забеги (выбор), забеги по районам города (в Челябинске) — упрощенные дистанции, «лабиринт» (размеченный периметр с контрольными пунктами) и велоориентирование. Каждый может найти себе дистанцию по душе и приятно провести время на природе. Приглашаем прийти целыми семьями, — отметил руководитель Федерации спортивного ориентирования Челябинской области Владимир Медведев.
На старты «Российского азимута» выйдут школьники, подготовленные спортсмены, любители активного отдыха и образа жизни.
Программа «Российский азимут-2021» в Челябинске, 23 мая 2021 года, муниципальная лыжная база (Лесопарковая, 2а)
С 10.00 — работа мандатной комиссии;
11.45 — официальная церемония открытия;
12.05 — старт спортивного забега;
12.30 — начало забега «Лабиринт» для юных участников;
12.40 — старт команд Калининского и Центрального районов;
13.00 — старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;
13.20 — старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;
13.30 — награждение спортивного забега;
13.45 — старт велосипедистов.
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