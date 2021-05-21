На старт с компасом и картой: в Челябинской области пройдут массовые соревнования «Российский азимут»

Старты "Российского азимута" в Челябинской области пройдут 23 мая 2021 года. Фото Минспорт.

Первые массовые Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» были проведены в 2006 году. Забеги были отменены лишь в прошлом году из-за пандемии коронавируса. И получается, что этот «Российский азимут» станет юбилейным 20 по счету. Эти массовые старты проводятся в более чем 70 регионах страны наряду с такими традиционными, как «Лыжня России», «Кросс нации», и собирают более 200 тысяч участников.

По словам организаторов спортивное ориентирование считается одним из стратегически важных видов спорта из-за обучения грамотно ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.

На старты в Челябинской области — в столице Южного Урала, Магнитогорске, Златоусте и Кыштыме выйдут более трех тысяч участников различных возрастов и разного уровня подготовки.

— Для тех, кто выйдет на старт будут предложены различные по сложности дистанции: это спортивные забеги (выбор), забеги по районам города (в Челябинске) — упрощенные дистанции, «лабиринт» (размеченный периметр с контрольными пунктами) и велоориентирование. Каждый может найти себе дистанцию по душе и приятно провести время на природе. Приглашаем прийти целыми семьями, — отметил руководитель Федерации спортивного ориентирования Челябинской области Владимир Медведев.

На старты «Российского азимута» выйдут школьники, подготовленные спортсмены, любители активного отдыха и образа жизни.

Программа «Российский азимут-2021» в Челябинске, 23 мая 2021 года, муниципальная лыжная база (Лесопарковая, 2а)

С 10.00 — работа мандатной комиссии;

11.45 — официальная церемония открытия;

12.05 — старт спортивного забега;

12.30 — начало забега «Лабиринт» для юных участников;

12.40 — старт команд Калининского и Центрального районов;

13.00 — старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;

13.20 — старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;

13.30 — награждение спортивного забега;

13.45 — старт велосипедистов.

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