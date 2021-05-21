В эти выходные жителям региона вновь придется спасаться от жары на пляжах Фото: Валентина ВАГАНОВА

После недавней грозы в Челябинскую область вновь возвращается аномальная жара. Погода поменяется к субботе, 22 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— 21-26 мая на территории Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, — рассказали в ведомстве.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем, 22 мая, температура воздуха будет доходить до +31 градусов. А уже в воскресенье столбик термометра поднимется до +36 градусов. Жара будет также держаться и в понедельник, 24 мая.

Прогноз погоды на 3 дня. Фото: Челябинский гидрометцентр

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