Трех жителей Узбекистана в Челябинской области отправили в колонию за сбыт 10 кг наркотиков

Фото: УФСБ по Челябинской области

Сосновский районный суд в Челябинской области вынес приговор трем жителям Узбекистана за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Было установлено, что синтетику под названием a-PVP они купили в Подмосковье и везли на своей машине в Южный Урал для дальнейшей перепродажи. Однако в августе 2020 года злоумышленников задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

— Наркотические средства находились в тайниках, специально оборудованных в полостях автомобиля. В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято около 10 кг a-PVP, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Фигурантов уголовного дела приговорили к лишению свободы от 9 до 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима

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