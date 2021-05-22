Утренний рейс из Челябинска в Санкт-Петербург задержали из-за нелепого случая

Самолет вылетел из Челябинска с опозданием в 20 минут Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в субботу, 22 мая, в челябинском аэропорту задержали рейс «Победы» до Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент «Комсомолки», на борту произошел нелепый случай — сумка застряла в кресле:

— Женщина шла на свое место, ремешок от рюкзака попал в щель между спинкой и ручкой кресла. Долго пытались отцепить — ничего не получалось, рюкзак намертво застрял. Хотели чем-нибудь отрезать, но на борту запрещено иметь острые предметы, поэтому стюардесса принесла одноразовый пластиковый нож и пыталась отрезать ремешок. Естественно, ничего не получилось, в итоге засунули рюкзак под сиденье и все.

Получится ли «победить» рюкзак его по прилету — неизвестно. На данный момент самолет находится в пути. По данным онлайн-табло аэропорта, задержка оказалась небольшой: вместо 06:05 самолет вылетел в 06:24.

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