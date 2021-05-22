«Две маршрутки и иномарка в хлам»: субботним утром Челябинске произошло три аварии

Фото: crashautochel/instagram.com, читатель КП

На улице Худякова в сторону плотины произошло ДТП с двумя маршрутками и легковушкой.

— Две маршрутки и иномарка в хлам, — сообщает читатель КП-Челябинск Екатерина. — Стоят ГИБДД с мигалками. Очень большой тормозной [путь] и у иномарки задней части вообще нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, участником ДТП стала только одна маршрутка. Пострадавших нет. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обеспечили регулировку движения.

Еще одна авария произошла на перекрестке улиц Блюхера и Доватора. У автомобиля с логотипом известного агрегатора сильно разбита передняя часть.

Фото: читатель КП

Также читатели сообщают о столкновении трех авто на съезде с моста, соединяющего улицу на Дзержинского с Доватора.

Информация по обстоятельствам аварии уточняется.

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