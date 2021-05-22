В Челябинской области подтвердили еще 89 случаев коронавируса

Врачи продолжают бороться за жизни южноуральцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирусная статистика в Челябинской области пополнилась еще 89 случаями. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Всего с начала пандемии диагноз официально подтвердили у 62 247 человек.

Победили ковид 56 718 пациентов. За прошедшие сутки выписали 94 человека. На лечении остаются 2709 южноуральцев.

Не удалось спасти 2763 человека с коронавирусом. За прошедшие сутки умерли восемь человек: семеро от COVID-19 и один — от других причин.

Лучшая защита — вакцинация. В эти выходные будут делать прививки в ТРК, на пешеходной Кировке и даже в садах. Публикуем адреса и расписание. Последние новости по коронавирусу в Челябинской области — в нашем обзоре.

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