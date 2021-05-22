На северо-западе Челябинска встали троллейбусы из-за обрыва проводов

Обрыв устраняли две бригады. Фото: Василий Малышев
Днем в субботу, 22 мая, на Комсомольском проспекте было парализовано движение электротранспорта.
— Мусоровоз оборвал провисшую контактную сеть в районе «Виктории», — рассказал читатель КП Василий.
На место прибыли две ремонтные бригады. По данным сервиса Яндекс.GO, в настоящий момент движение троллейбусов восстановлено.
Троллейбусы выстроились в длинную очередь. Фото: Василий Малышев
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