В Челябинской области спустя три года снова откроют для туристов Игнатьевскую пещеру с наскальными рисунками

Фото: пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия региона

Спустя три года в Челябинской области снова откроют Игнатьевскую пещеру. С 1 июля в нее смогут попасть небольшие группы под зорким контролем специалистов. Экскурсии не бесплатные, но цены символическая — от 50 до 100 рублей.

Как сообщала ранее «Комсомолка», популярную у туристов пещеру закрыли для туристов в 2018 году. Ученые нашли на стенах наскальные рисунки мамонтов и охотников. Но из-за наплыва людей изображения серьезно пострадали. Поэтому туристам и запретили вход.

Этим летом Министерство экологии займется проектом ее восстановления, сообщает Hornews.com.

— Ученые проведут мониторинг, поймут, как ведут себя пещера и экосистема, размножаются ли вредоносные бактерии, которые уничтожают наскальные рисунки. Серпиевский заказник — уникальный комплекс, сюда приезжают туристы со всей страны. Мы хотим, чтобы он был открыт для всех желающих, но рискуем потерять то природное историческое наследие, которое нам досталось — наскальные рисунки. Важно сохранить и уникальную природу, и историческое наследие, и организовать все для туризма, — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Исследованием пещеры занимаются ученые из МГУ. Проект восстановления должен быть готов в следующем году. А уже после завершения всех работ полностью Игнатьевскую пещеру откроют для посетителей.

Ранее мы рассказывали, что челябинские ученые из Челябинска предложили способ восстановить наскальные рисунки в «цифре» — туристы увидят древнюю живопись в виде голограмм.

Куда еще поехать в Челябинской области? Больше интересных мест мы собрали в разделе «Уральский трип».

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