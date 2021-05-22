«Выступать с ней уже нельзя»: львица из челябинского цирка напала на дрессировщика под Новосибирском

Львицы набросились на дрессировщика прямо во время представления. Фото: кадр с видео

Львица Вега из Уральского цирка-шапито (зарегистрирован в Копейске) напала на дрессировщика во время выступления в городе Мошково под Новосибирском. Инцидент попал на видео.

Сначала две львицы стали беситься на манеже друг с другом. Одной из них что-то не понравилось, она набросилась на дрессировщика и стала его кусать. Сначала мужчина отбился, но, вместо того, чтобы уйти из манежа, остался и начал размахивать палкой. В результате львица снова набросилась на него и повалил на пол.

Зрители очень испугались, некоторые соскочили со своих мест и побежали из шатра.

— Из-за пандемии коронавируса долгое время мы не могли выступать, не могли даже толком проводить репетиции с животными, — рассказал наши коллегам КП-Новосибирск пострадавший дрессировщик Максим Кожанов. — Почти полгода мы просто работали, чтобы иметь возможность их прокормить. Конечно же, за это время они успели отвыкнуть от всей этой цирковой атмосферы.

Сейчас мужчина находится в больнице с рваными ранами. Он отмечает, что Вега всегда была с характером. Ей пять лет и по львиным меркам она уже взрослая.

— Она вошла в пору зрелости, почувствовала свою силу. Поэтому с ней становится трудно справляться. Такие ситуации бывают в цирках не часто, но всякое может произойти, когда речь идет о животных, — продолжает Максим Кожанов.

Еще одно выступление запланировано на завтра, но уже без участия львиц. Вегу планируют пристроить в частный зоопарк. Дрессировщик признает: выступать с ней уже нельзя.

Африканские львицы — гвоздь программы, сообщается на странице Уральского цирка-шапито: «Две огромные кошки будут держать вас в напряжении на протяжении получаса. Уникальные трюки, исполняемые хищниками, наверняка поразят ваше воображение!». Кажется, в этот раз программа превзошла себя.

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