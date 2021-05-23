В Челябинске стартуют соревнования по ориентированию «Российский Азимут»

На дистанции выйдут около двух тысяч участников. Фото: администрация Челябинска
Сегодня, 23 мая, в Челябинске стартуют всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Спортсмены побегут с лыжной базы на Лесопарковой, 2а.
Соревнования пройдут в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги — на дистанциях от 1,5 до 5 км в восьми возрастных группах, а массовые — на 1,5-2 км для всех активных челябинцев.
Победителям и призерам спортивных забегов будут вручены памятные кубки, медали и дипломы Министерства спорта России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru