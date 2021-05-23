В Челябинске главный фонтан на площади Революции превратился в зеленое болото

Вода в фонтане теперь зеленая.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Челябинске зацвел главный фонтан на площади Революции. Вода в чаше приобрела зеленый, и совсем не освежающий в жару, цвет.
— Прямо болото какое-то, — пишут читатели КП.
В фонтане с такой водой явно не захочется купаться.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Вода в свето-музыкальном фонтане зацветала и в прошлые годы. Причиной были сильная жара или ливни. При этом добавленные химикаты не помогали. Для чистки чащи работу фонтана приостанавливали.
Фонтан начинает работу с 12 часов дня.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Пока же фонтан работает. Струи начинают бить в 12 часов дня. Вечерние шоу проводят с 8 вечера.
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