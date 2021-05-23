В Челябинске вернули на место памятную доску в честь встречи академика Сахарова с горожанами

Первую табличку потеряли после ремонта дома.

В Челябинске к 100-летию со дня рождения академика, одного из создателей первой советской водородной бомбы Андрея Сахарова открыли памятную доску. Ее установили в честь встречи ученого с общественностью города в 1989 году после траурного митинга на Золотой горе — месте массовых захоронений жертв политических репрессий.

Мемориальная доска появилась на здании Дома политпросвещения на улице Коммуны, 87. В 1993 году ее уже открывали, но в после ремонта дома она была утеряна.

— Благодаря общим усилиям мемориальная доска вернулась на свое место! Уверена, данный мемориал станет символом нашей общей скорби о людях, безвинно пострадавших от несправедливости, ложных обвинений, идеологических и политических преследований! — прокомментировала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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