В Челябинске после огромного провала грунта открыли движение по улице Куйбышева

Так дорога выглядела в конце апреля. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 23 мая, для машин полностью открыли улицу Куйбышева. Как сообщили в администрации Челябинска, дорожное покрытие восстановлено.

Асфальт в районе огромного провала возле дома №7 укладывался силами МУП «ПОВВ». Сейчас эти работы завершено. В последующем улицу ждет масштабный дорожный ремонт.

Напомним, что провал образовался еще в начале апреля. Из-за прорыва коллектора просел грунт. Авария оказалась масштабной, ремонтникам пришлось расковать огромную яму и круглосуточно работать над устранением течи, а затем прокладкой нового коллектора большого диаметра.

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