Жители Коркино в жару остались без воды, но по отчетам администрации все в порядке

В жару люди остались без водоснабжения. Фото: администрация Коркино

Жители Коркино не могут добиться восстановления подачи воды после крупной аварии на водоводе. Но власти уже отчитали, что подача возобновлена.

Авария произошла 19 мая. Вечером автокран упал на водопровод, который снабжает город. На сутки люди остались без воды. 21 мая чиновники отчитались, что вода подается, остались только мелкие повреждения трубы, которые не препятствуют водоснабжению.

Но отзывы жителей говорят об обратном:

— Первый день после подачи воды и ее полдня не было. Стиральная машинка не тянет такой напор. Люди в колонках вообще не могут воду набрать, это безобразие. Нельзя так над людьми издеваться.

— На улице Энгельса воды нет пятый день, ни капли — с 20 мая, уже обзвонили все инстанции, все бесполезно.

— В районе Старого строительства так же. Напора воды нет ни в будни, ни в выходные дни. Это началось в начале мая. Задолбали.

— У вас хоть тонкой струйкой, а мы вообще ее не видели. И чтобы мы подавились этой водой, нам привезли цистерну, которую поставили на Энгельса. В одной точке, чтоб рот закрыть. А как добраться, это уже наши проблемы.

Проблемы с водоснабжением есть и жителей Копейска, Еткульского района. Из-за жары увеличилось потребление воды и резервуары не успевают наполняться.

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