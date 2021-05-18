«Китайский базар» будет работать в форматах ретейл и фуд-маркет

В Челябинске началась знаковая реконструкция: девелоперы переделывают рынок «Восточный город» (в народе — просто китайский). Площадку превратят в продвинутый маркетплейс с элементами торговли и развлечений, сообщает городской паблик «Челябушка».

В основе будет лабиринт из морских контейнеров с брендовыми магазинами, кафе, фуд-маркетом и даже сценой для фестивалей/концертов. Сейчас на территории рисуют огромное граффити. Летом там должно пройти тестовое мероприятие.

— Неудивительно, что анонсы о будущем общественном пространстве пестрят англицизмами — ретейл вместо морально устаревшей торговли в розницу и фуд-маркет, сменивший привычный старшему поколению продуктовый базар. Во-первых, дизайнеры Yellowstone development ориентировались на подобные концепты в Лондоне, Дубае и Москве. Во-вторых, как корабль назовешь, так он и поплывет — тут вам и нейминг, и айдентика, — добавляют авторы телеграм-канала. — Помимо прочего, этот проект показателен с точки зрения сотрудничества власти и предпринимателей: частную инициативу в мэрии замечают (особенно с инвестициями в 300 миллионов рублей) и готовы развивать город сообща.