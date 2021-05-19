Общественники предлагают стимулировать южноуральцев на постановку прививки от ковида нестандартными способами

Челябинский губернатор раскритиковал муниципалитеты за плохие темпы вакцинации от ковида. По словам Алексея Текслера, в Катав-Ивановском районе освоено всего 50% от выделенных доз. Кроме того, в отстающих — Уйский, Ашинский районы, Миасс, Карабаш, Локомотивный.

— Да, пандемия неуклонно снижает обороты, однако здравоохранение по-прежнему под пристальным вниманием федерального центра и за прививочную кампанию (возможные провалы, в том числе) отвечать и районным чиновникам, и руководству области. В конце концов, можно подсмотреть нестандартные способы привлечения населения, если своя фантазия иссякла — например, некоторые регионы в УрФО подключили к вакцинации розыгрыши модных гаджетов, — рассуждают авторы телеграм-канала «Челябушка». — Но в первую очередь защита иммунитета — в интересах самих южноуральцев. Массовые перелеты в летние отпуска без прививок грозят новыми завозными случаями.