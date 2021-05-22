Общественники узнали об открытии гольф-курорта в Челябинске

Уральская элита накануне тайно открыла сезон на месте будущего гольф-курорта в окрестностях Челябинска, пишет телеграм-канала «Челябушка».

— Ключевое слово здесь «тайно» — без прессы, чисто для своих. Дело в том, что стройка объекта в районе поселка Западный пока идет и официальный запуск назначен на 2022 год (изначально хотели успеть к приснопамятным саммитам ШОС и БРИКС). Сбору особых гостей неготовность не помешала, — продолжают авторы паблика.

Владельцем гольф-клуба называют миллиардера Константина Струкова (ГК «Южуралзолото»), а инициатором создания — выходца из Челябинска, президента Ассоциации гольфа России, главы делового совета ЕАЭС Виктора Христенко. Оценивается проект в один миллиард рублей. Со свердловским Pine Creek Golf Resort конкурировать не придется — младший челябинский собрат будет лишь тренировочной базой.

— Таким образом, развлечений для небедных граждан в нашем регионе становится все больше. В прошлом году при участии бомонда возродили конные скачки на приз губернатора и анонсировали выведение новой породы лошадей, — добавляет «Челябушка». — Скачки организуются на реконструированном ипподроме купцов Яушевых в Троицке (к сентябрю там появятся новые конюшни, манеж и трибуны).