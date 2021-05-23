В Челябинской области появится еще больше заправок «на газу»

Важная новость про «зеленую» энергетику пришла на неделе из Кремля. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон доложил президенту России Владимиру Путину о предстоящем оборудовании трассы от Челябинска до Санкт-Петербурга заправками со сжиженным газом. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», это 2 500 километров пути (на сегодня там в основном бензин и дизель). Естественно, было упомянуто производство СПГ в Магнитогорске мощностью до 40 тысяч тонн в год (действует с августа 2020-го).

— Расстановка АЗС по дороге в северную столицу — только часть проекта. Вообще-то, завод в Магнитке многозадачен. Плюсов от него для Челябинской области несколько: самообеспеченность топливом, снижение экономических издержек и выбросов в атмосферу, — добавляют авторы паблика. — Не секрет, что «Новатэк» давно сотрудничает с властями Южного Урала в рамках экологических программ, в том числе по переводу общественного транспорта на чистые технологии.