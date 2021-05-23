От 12 до 800 тысяч рублей:все призеры и размер премиальных на чемпионате России по компьютерному спорту в Челябинске

Размер призового фонда на чемпионате по коберспорту в Челябинске составл 3,6 млн рублей. Фото Минспорт.

22-23 мая в Челябинске мерились силами лучшие киберспортсмены страны. Боролись за кубки, медали и 3,6 млн рублей призовых. Напомним, «золото» в турнире НХЛ 21 завоевал южноуралец Максим Haiissey Труханов, бронзовую — еще один представитель нашего региона Гарик «LMG MOB» Галоян в дисциплине Tekken 7. Стали известны все имена победителей и призеров турнира, и размеры призовых — от 12 до 800 (команде в Dota II) тысяч рублей. Кстати, по словам организаторов эти суммы не облагаются налогом, поскольку получены на официальном старте — чемпионате страны.

Победители и призеры чемпионата России по компьютерному спорту в Челябинске-2021:

Clash Royale:

1 место — Даниил Untitled PRO Смородин (Московская область) — 250 тысяч рублей;

2 место — Хизир Op|paradox Эрсимиков (Республика Чечня) — 150 тысяч рублей;

3 место — Адель Xанs Баширов (Томская область) — 70 тысяч рублей;

4 место — Илья Lekaria Казанцев (Республика Марий Эл) — 30 тысяч рублей.

StarCraft II:

1 место — Никита SKillous Гуревич (Республика Алтай) — 250 тысяч рублей;

2 место — Виталий Couguar Рощин (Кемеровская область) — 150 тысяч рублей;

3 место — Сергей KingCobra Кондауров (Воронежская область) — 70 тысяч рублей;

4 место — Матвей Mattew Ярков (Свердловская область) — 30 тысяч рублей.

NHL 21:

1 место — Максим Haiissey Труханов (Челябинская область) — 90 тысяч рублей;

2 место — Сергей serg1vratar_vH Филиппов (Республика Северная Осетия-Алания) — 47,5 тысяч рублей;

3 место — Александр SPB_AlexZver_22 Зверев (Томская область) — 30 тысяч рублей;

4 место — Семен Litvak Литвак (Башкортостан) — 12,5 тысяч рублей.

Tekken 7:

1 место — Михаил BobMorton Кватер (Республика Мордовия) — 250 тысяч рублей;

2 место — Сергей Strog Платов (Северная Осетия-Алания) — 150 тысяч рублей;

3 место — Гарик LMG MOB Галоян (Челябинская область) — 70 тысяч рублей;

4 место — Павел th3_infection228 Калашников (Белгородская область) — 30 тысяч рублей.

DCL — The Game:

1 место — Александр the23 Холодных (Республика Северная Осетия-Алания) — 250 тысяч рублей;

2 место — Кирилл NiFkaaa Федукович (Республика Марий Эл) — 150 тысяч рублей;

3 место — Константин KKG Косолапов (Нижегородская область) — 70 тысяч рублей;

4 место — Томская область (Владимир YuW Юнусов) — 30 тысяч рублей

Dota II:

1 место — сборная Республики Марий Эл — 800 тысяч рублей;

2 место — команда Smaracis (Республика Мордовия) — 400 тысяч рублей;

3 место — команда DISrespect (Республика Северная Осетия-Алания) — 200 тысяч рублей;

4 место — сборная Республики Алтай — 100 тысяч рублей

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