Челябинцев, отдыхающих в опасных местах, оказалось больше, чем под присмотром спасателей

На Смолино после солнечных ванн многие лезут в воду. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.
В Челябинской области число купающихся на необорудованных пляжах не уступают количеству отдыхающих под присмотром спасателей. К такому выводу после рейдов пришли в ГУ МЧС по Челябинской области.
В опасных местах оказалось много купающихся детей.
— Школьники приезжают на озера и карьеры большими компаниями, без сопровождения взрослых. Ребята устраивают в воде опасные игры, которые могут привести к трагедии, — предупреждают в министерстве.
Об опасности предупреждали с помощью мобильного комплекса. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.
На пляжах озера Смолино и Шершневского водохранилища инспекторский состав ГИМС и МЧС провел разъяснительную работу с отдыхающими, проверил и судоводителей, предлагающих прокатить горожан с ветерком.
На пляжи также вывезли мобильный комплекс информирования и оповещения населения, он предупреждает об опасности купания в необорудованных местах, а также напоминает телефоны экстренных служб, которые могут понадобиться в любой момент. При возникновении происшествий можно звонить по номерам «101» или «112».
Под присмотром спасателей спокойнее. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.
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