Челябинцев, отдыхающих в опасных местах, оказалось больше, чем под присмотром спасателей

На Смолино после солнечных ванн многие лезут в воду. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В Челябинской области число купающихся на необорудованных пляжах не уступают количеству отдыхающих под присмотром спасателей. К такому выводу после рейдов пришли в ГУ МЧС по Челябинской области.

В опасных местах оказалось много купающихся детей.

— Школьники приезжают на озера и карьеры большими компаниями, без сопровождения взрослых. Ребята устраивают в воде опасные игры, которые могут привести к трагедии, — предупреждают в министерстве.

Об опасности предупреждали с помощью мобильного комплекса. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

На пляжах озера Смолино и Шершневского водохранилища инспекторский состав ГИМС и МЧС провел разъяснительную работу с отдыхающими, проверил и судоводителей, предлагающих прокатить горожан с ветерком.

На пляжи также вывезли мобильный комплекс информирования и оповещения населения, он предупреждает об опасности купания в необорудованных местах, а также напоминает телефоны экстренных служб, которые могут понадобиться в любой момент. При возникновении происшествий можно звонить по номерам «101» или «112».

Под присмотром спасателей спокойнее. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый душный понедельник: в Челябинске жара решила побить температурный рекорд (погода на начало недели).

Пляжи Челябинска 2021: рассказываем и показываем, где можно искупаться этим летом (список).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru