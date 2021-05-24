Девять человек умерли от коронавируса в Челябинской области

Ситуация по коронавирусу в Челябинской области продолжает оставаться стабильной Фото: Валентина ВАГАНОВА

На утро 24 мая в Челябинской области зарегистрировано 89 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии — 62 424. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки выписаны 89 человек. Всего ковид победили 56 899 южноуральцев. На лечении остаются 2689 человек.

За прошедшие сутки умерли девять человек. Из них от COVID-19 — восемь и один от основного заболевания. Всего скончались 2 794 заболевших коронавирусом.

Между тем, в Челябинской области продолжается вакцинация.

Итоги работы мобильных прививочных пунктов 22-23 мая. Инфографика: Минздрав Челябинской области

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