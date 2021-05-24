Пассажирка, опоздавшая на рейс Челябинск-Москва, устроила скандал в аэропорту

Приезжать в аэропорт и готовится к выходу на посадку нужно заранее Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском аэропорту задержали пассажирку, которая ругалась матом на представителей авиакомпании. Женщина опоздала на рейс до Москвы и вступила в перепалку возле выхода на посадку.

— Женщина была доставлена в дежурную часть транспортной полиции, где за мелкое хулиганство привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), — сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Инцидент случился в четверг, 20 мая. О женщине известно, что ей 55 лет и она живет в города Энгельс Саратовской области.

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