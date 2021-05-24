Tele2 определит лучших городских экстремалов на Urban Battle-2021

Фото: предоставлено Tele2

Впервые соревнования Tele2 для городских экстремалов прошли осенью 2020 года – в нем приняли участие 170 спортсменов из разных городов страны. Трансляцию финального этапа Urban Battle, которая велась с помощью технологии 4G от Tele2, посмотрели более 1,5 миллиона человек со всей России.

В 2021 году у профессионалов экстремального спорта снова появится возможность заявить о себе на всю страну. Этим летом конкурс охватит 7 городов России: мастерство катания спортсмены продемонстрируют в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Архангельске. В проекте нет ограничения по дисциплинам – участник может быть скейтером, фрираннером, bmx-ером, роллером или кататься на трюковом самокате.

Принять участие в соревнованиях могут и одиночные спортсмены, и целые команды, при этом им необязательно быть абонентами Tele2. Чтобы подать заявку на участие, экстремалам нужно снять видео со своими трюками длиной не более 1 минуты и загрузить его на сайт проекта с 21 мая до 11 июня.

В каждом из городов оператор вместе с приглашенными членами жюри отберет лучшие видео и сформирует от 10 до 20 команд до 5 человек – по одному профессионалу в каждом из направлений (скейтбординг, скоростные заезды на роликовых коньках или самокатах, bmx-райд или паркур).

Фото: предоставлено Tele2

Сформированным командам Tele2 поможет создать конкурсный видеоролик. Для этого спортсменам предложат выбрать один из специально разработанных маршрутов в своем городе и продемонстрировать навыки катания. Снимать заезд будут профессиональные видеооператоры. Также обязательным условием участия является стрим заезда в социальных сетях на скорости мобильного 4G-интернета от Tele2.

Таким образом, экстремалы протестируют мобильный интернет оператора в разных городских условиях, на разных средствах передвижения и разных скоростях. Зрители стримов смогут убедиться, что видео заездов транслируется в высоком качестве и без задержек. Впоследствии эти эфиры также станут частью профессионального видеоролика участников. Все видео будут размещены на сайте проекта, где зрители смогут принять участие в народном голосовании и выбрать команду, которой достанется приз зрительских симпатий.

Мастерство исполнения трюков оценят известные спортсмены – лучшие в своих категориях. Например, в жюри войдет чемпионка мира по паркуру в дисциплине фристайл Александра Шевченко, чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, член Олимпийской сборной России по bmx-фристайлу Константин Андреев и другие. Они будут учитывать чистоту исполнения трюков, их сложность и эмоциональную составляющую.

Финал состоится в Санкт-Петербурге, где члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста. Участники проекта представят себя и покажут жюри свои видеоролики. Связь между питерской студией и другими городами-участниками будет организована с помощью быстрого мобильного 4G-интернета Tele2.

На онлайн-церемонии награждения жюри определит победителей. Лучшая команда в каждом городе получит 300 тысяч рублей, также одной из команд достанется специальный приз от членов жюри на ту же сумму. Команда, которая завоюет приз зрительских симпатий, получит 50 тысяч рублей, также запланированы индивидуальные призы для участников номиналом в 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Съемки заездов пройдут до 16 июля, а онлайн-баттл спортсменов из разных городов и церемония награждения состоятся в прямом эфире 7 августа.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

- Проект Urban Battle – это зрелищное и динамичное событие, которое в прошлом году высоко оценили как сами участники, так и зрители по всей стране. Мы очень рады, что в этом году к проекту присоединяются новые города, чтобы еще больше спортсменов могли показать свое мастерство и вдохновить любителей активного отдыха. Очень важно, что объединяет экстремалов в разных городах мобильный интернет от Tele2. Благодаря современным технологиям участники могут соревноваться с сильнейшими спортсменами по всей стране, оставаясь при этом в своем городе.

Ксения Маричева, чемпионка России по скейтбордингу:

- С уверенностью скажу, что по количеству регионов, которые участвуют в Urban Battle, мероприятие Tele2 может соревноваться с чемпионатом России по уличным видам спорта. Это очень хорошо для спортсменов, которые могут сравнить себя с любителями экстрима из других городов, познакомиться с их уровнем подготовки. Особенно ценно, что проект объединяет различные дисциплины – bmx, паркур, скейт и другие. Надеемся, что и в новом сезоне Urban Battle подарит много позитивных впечатлений участникам и зрителям.

По информации от пресс-службы Tele2