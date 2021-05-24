В Челябинске стартовал первый этап опрессовок: без воды останутся 1204 дома

Отключение длится две недели, но горячая воды может вернуться раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1204 многоквартирных дома, 69 детских садов и 67 учебных заведений останутся без горячей воды с завтрашнего дня, 25 мая, на ближайшие две недели. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

До этого гидравлические испытания начались на локальных котельных 11 мая. Под них попало 112 домов.

Список адресов жилых домов и учреждений 1 этапа опрессовки (с 25 мая по 8 июня):

Центральный район.

Тракторозаводский район.

Советский район.

Металлургический район.

Курчатовский район.

Ленинский район.

Калининский район.

Практически незаметно проходит отключение горячей воды к тех, кто установил водонагреватели. Если вы только планируете это сделать, почитайте наш материал, какой лучше купить — проточный или накопительный.

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