В Челябинске стартовал первый этап опрессовок: без воды останутся 1204 дома

Отключение длится две недели, но горячая воды может вернуться раньше
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
1204 многоквартирных дома, 69 детских садов и 67 учебных заведений останутся без горячей воды с завтрашнего дня, 25 мая, на ближайшие две недели. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
До этого гидравлические испытания начались на локальных котельных 11 мая. Под них попало 112 домов.
Список адресов жилых домов и учреждений 1 этапа опрессовки (с 25 мая по 8 июня):
Практически незаметно проходит отключение горячей воды к тех, кто установил водонагреватели. Если вы только планируете это сделать, почитайте наш материал, какой лучше купить — проточный или накопительный.
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