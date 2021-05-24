Суд вынес приговор создателям притона в спа-салоне с красными окнами на челябинской Кировке

В июне 2019 в салоне прошли обыски Фото: Андрей АБРАМОВ

Создателями скандального спа-салона с красными окнами Vip-Soblazn на Кировке вынесли приговор по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией»). 37-летнего мужчину, который арендовал помещение и вел бухгалтерию, отправили в колонию-поселение на 1,5 года. 36-летняя женщина-администратор отделалась условным сроком год и два месяца с испытательным сроком год и шесть месяцев.

— За период с мая 2016 по июнь 2019 года, используя девушек, оказывающих услуги сексуального характера в виде эротического массажа, обвиняемые содержали притон для занятия проституцией в помещении SPA-салона в Центральном районе Челябинска, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сотрудниц спа-салона, непосредственно оказывающих услуги, оштрафовали за занятие проституцией.

Как сообщала ранее «Комсомолка», суд Центрального района внес сайт спа-салона Vip-Soblazn в число запрещенных на территории России.

А между тем, помещение с красными окнами на пешеходной Кировке не пустует. В ноябре прошлого года джентльмен-клуб «Мажор», работающий на месте скандального салона, попал в список... грубых нарушителей антиковидных мер.

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