Алексей Текслер изменил структуру правительства Челябинской области

no_title. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Пресс-служба главы региона сообщает: Текслер изменил структуру правительства региона, перераспределив функционал между действующими ведомствами.

В особую структуру, с прямым подчинением губернатору, в составе правительства Челябинской области выведено управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Независимое ведомство ранее входило в региональное управление госслужбы и кадров.

Новое ведомство создано по указу президента РФ для усиления профилактики и контроля за чиновниками.

Появилось управление по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области. Создание продиктовано обширной работой губернатора на федеральном уровне. Текслер работает в составе Президиума Госсовета, руководит комиссией по направлению «Экономика и финансы». Кроме того, участвует еще в трех комиссиях.

Роль Госсовета в системе госуправления возросла. Предложения комиссий служат основой для принятия важных социально-экономических решений в стране.

В новую структуру переходит часть сотрудников экспертно-аналитического управления.

Еще одно нововведение: координационный центр. Он создан по аналогии с федеральным центром, учрежденным премьером Мишустиным. Задача — оперативное выполнение приоритетных задач по межведомственному взаимодействию. Структура, подчеркивают в пресс-службе губернатора, не потребует дополнительных средств из областного бюджета. Координирующие функции берет на себя минимущества региона. Руководитель — министр имущества региона Александр Богашов.

Координационный центр возьмет на себя в числе прочих тему внутреннего туризма, координацию исполнения инфраструктурных проектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru