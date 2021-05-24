Алексей Текслер изменил структуру правительства Челябинской области

no_title. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.
Пресс-служба главы региона сообщает: Текслер изменил структуру правительства региона, перераспределив функционал между действующими ведомствами.
В особую структуру, с прямым подчинением губернатору, в составе правительства Челябинской области выведено управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Независимое ведомство ранее входило в региональное управление госслужбы и кадров.
Новое ведомство создано по указу президента РФ для усиления профилактики и контроля за чиновниками.
Появилось управление по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области. Создание продиктовано обширной работой губернатора на федеральном уровне. Текслер работает в составе Президиума Госсовета, руководит комиссией по направлению «Экономика и финансы». Кроме того, участвует еще в трех комиссиях.
Роль Госсовета в системе госуправления возросла. Предложения комиссий служат основой для принятия важных социально-экономических решений в стране.
В новую структуру переходит часть сотрудников экспертно-аналитического управления.
Еще одно нововведение: координационный центр. Он создан по аналогии с федеральным центром, учрежденным премьером Мишустиным. Задача — оперативное выполнение приоритетных задач по межведомственному взаимодействию. Структура, подчеркивают в пресс-службе губернатора, не потребует дополнительных средств из областного бюджета. Координирующие функции берет на себя минимущества региона. Руководитель — министр имущества региона Александр Богашов.
Координационный центр возьмет на себя в числе прочих тему внутреннего туризма, координацию исполнения инфраструктурных проектов.
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