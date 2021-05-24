Радиозавод «Полет» откроет производство в технопарке «Малая Сосновка»

Губернатор Челябинской области обсудил перспективы развития радиозавода "Полет" с руководством АО «Концерн радиостроения «Вега» Вячеславом Михеевым. Фото: gubernator74.ru

Радиозавод откроет испытательный центр и производственные площади технопарка «Малая Сосновка». О расширении деятельности челябинского предприятия шла речь на совещании губернатора Алексея Текслера с гендиректором АО «Концерн радиостроения «Вега» Вячеславом Михеевым.

— «Полет» — известный всему миру бренд по производству радиолокационного и радионавигационного оборудования для гражданской и военной авиации. При реконструкции челябинского аэродрома были использованы системы навигации производства «Полета», — подчеркнул Алексей Текслер. — Еще с советских времен это значимое для нашего региона предприятие, так что вопрос его развития для нас важный.

В технопарке, сообщает пресс-служба губернатора, «Полет» планирует выпускать радиолокаторы «Миасс», радиолокационные системы точного завода на посадку и др.

Расширение сотрудничества возможно по линии развития системы «Умный город». В Кыштыме «Полет» испытывает датчики контроля заполняемости мусорных контейнеров. Запущен процесс интеграции автоматизированных комплексов фотовидеофиксации «Призма» в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Губернатор предложил концерну «Вега» рассмотреть возможность выпуска продукции для системы экологического мониторинга.

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