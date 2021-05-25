День пограничника в Челябинске пройдет на нескольких площадках. Фото: Алексей МИКУШИН

Территория Южного Урала соприкасается с Казахстаном в четырех районах: Октябрьский, Варненский, Брединский и Троицкий. Участок, который охраняют челябинские пограничники, протяженностью больше 800 километров. Только за пять месяцев этого года им удалось выявить около 352 тысяч сильно действующих препаратов. Они пресекли ввоз на территорию региона таблеток и капсул с жидкостью, в составе которых был сибутрамин (вещество наркотического происхождения. — Прим. ред.).

Пограничники заботятся не только о вверенных им территориях, но и о будущем земляков. Они занимаются военно-патриотическим воспитанием в Челябинской и Свердловской областях. На уроки мужества приглашают ветеранов и героев России: Сергея Евламова, Сергея Зяблова, Олега Дуканова.

Праздник, который они будут отмечать на этой неделе очень чтят в нашем регионе. Ведь благодаря ежедневной службе вооруженных сил наши границы всегда на замке. Героев не забыли и позволили встретиться даже в период наступления неизвестной эпидемии. День пограничника в Челябинске 28 мая 2021 года отметят в нескольких локациях и увеличат по времени.

Празднование начнется накануне. Боевой расчет личного состава проведут 27 мая в 17 часов в саду Победы возле памятника пограничникам. По традиции сотрудники пограничного управления, представители ветеранских организаций и те, кто когда-то служил в войсках в других регионах, возложат цветы и венки к мемориалу, который открыли в Челябинске уже почти 10 лет назад. Он объединяет всех, кто защищал границы России и продолжает это делать сегодня. Для «зеленых фуражек» выступит вокальный ансамбль «Пульс границ».

Официальная часть с награждением особо отличившихся в службе состоится на следующий день. 28 мая в пограничном управлении ФСБ в торжественной обстановке постовым дадут внеочередные звания и повысят в должности.

После закрытого мероприятия военные вместе с узнаваемыми флагами переместятся в парк Гагарина. Там с 12 до 15 часов будет праздничный концерт и угощение полевой кашей. Поговорить с сослуживцами по душам и повспоминать истории боевых лет в непринужденной обстановке — настоящий профессиональный праздник для людей в погонах.

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