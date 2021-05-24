В Магнитогорске водитель спас мусоровоз

Инцидент с горящим мусором был зафиксирован в Магнитогорске. В минувшую субботу возле торгового комплекса «Континент» из мусоровоза повалил дым. Причина — тлеющие отходы, которые попали в кузов коммунальной техники из контейнера, при этом никаких признаков нештатной ситуации не было. По всей видимости, причиной возгорания послужил брошенный в мусорный бак непотушенный окурок.

Водитель машины оперативно среагировал на ситуацию и выгрузил дымящиеся отходы на асфальт в безлюдном месте. Это позволило избежать серьезного происшествия и спасти дорогостоящую технику от уничтожения огнем. К месту инцидента были вызваны пожарные. После тушения возгорания оставшиеся отходы были собраны и вывезены на Магнитогорскую свалку другим мусоровозом.

Отметим, что на прошлой неделе был зафиксирован другой случай. В поселке Полетаево произошло возгорание мусоровоза. У машины выгорела кабина. Не исключено, что к происшествию также привел тлеющий мусор, который попал в кузов.

Центр коммунального сервиса призывает потребителей услуги по обращению с ТКО не складировать в контейнеры золу, не бросать в баки окурки. О случаях обнаружения горения мусора на контейнерных площадках необходимо сообщать в МЧС. Только вместе мы можем сделать наш регион действительно чистым.