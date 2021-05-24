«Все автомобили встали намертво»: в Челябинске из-за ДТП образовалась длинная пробка

Фото: архив "КП"

В Челябинске из-за ДТП образовалась огромная пробка в сторону Западного. Как сообщают очевидцы, машины начинают стоять на месте уже от Шершневского кольца.

— Там две машины столкнулись, перегородили полосу. Все автомобили встали намертво. И это ещё основной поток домой не поехал. Представляем, что потом начнется дальше, — написали читатели КП.

Движение машин затруднено сразу по двум направлениям

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