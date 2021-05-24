На людный пляж в Челябинской области вывели медведя без поводка

Косолапый сразу же привлек внимание детей. Фото: Минэкологии Челябинской области

В Чебаркуле (Челябинская область) неизвестный выпустил погулять медвежонка на людный пляж. Очевидцы засняли этот момент на видео и выложили в интернет.

Сотрудника минэкологии региона заинтересовались произошедшим. Они начали поиск хозяина хищника. Мужчине предстоит объясниться, откуда у него появился молодой медведь. Если же выяснится, что это было сделано незаконно, то малыш будет изъят, а в отношении самого хозяина возбудят уголовное дело.

— Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играются с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В настоящий момент сотрудники министерства экологии уже начали проверку по факту произошедшего, а также подали заявления в полицию и в Росприроднадзор.

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