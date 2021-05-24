Аномальная жара в Челябинской области сменится штормом и грозами

Погода поменяется 25 мая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На смену жаркой погоде в Челябинскую область идут грозы и шторм. Погода поменяется уже завтра, 25 мая. Об этом сообщили в главном управлении МЧС .

— По данным Центрального гидрометцентра, 25-26 мая в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Шквалистое усиление ветра будет доходить 15-20 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС напоминают, не стоит прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Не следует также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Погода в Челябинской области на 3 дня. Фото: челябинский гидрометцентр

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