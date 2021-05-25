Прокуратура требует возбудить уголовное дело по поджогу леса на Тургояке

В прошлом году на Тургояке были страшные пожары, которые из-за сложности рельефа было сложно потушить. Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Миасса Челябинской области требует возбудить уголовное дело по поджогам леса на территории Тургоякского лесничества. За сутки, 1 мая, здесь было шесть пожаров.

— Пожары произошли на небольшом удалении друг от друга и с короткими временными интервалами. В результате проверки выявлены факты, свидетельствующие о целенаправленном поджоге лесных насаждений неустановленным лицом, — сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В Челябинской области введен особый противопожарный режим и запрещено нахождение во многих лесах. Так, вокруг озера Тургояк запретили все вело и мотопрогулки, даже проехать на машине к точке отдыха получится не везде.

— Запрещен въезд и вход в лесной массив, отдыхать на пляжах озера можно, не разводя костры, — комментировала пресс-секретарь МЧС Миасса Елена Новикова. — Мы все отлично помним страшные пожары, которые были на Тургояке в прошлом году, и не хотим их повторения.

В ГОЧС по Миассу сообщили, что работают посты и всех разворачивают на въезде, но не везде.

— Перекрыты дороги на противоположный берег Тургояка от озера Инышко и Санатория «Волна». Это участок со сложным рельефом. В прошлом году там были сильные пожары, и техника никак не могла проехать, чтобы унять огонь. Поэтому основное внимание на эту территорию, — объяснили КП-Челябинск в Управлении ГОЧС Миасса.

Как добавили в ГОЧС, проехать к санаториям с хорошей, асфальтированной дорогой можно, если на вас заказали пропуск.

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