В Челябинской области бывших сотрудников налоговой подозревают во взятках

Трем экс-сотрудникам ФНС грозит наказание

Бывших начальника отдела районной налоговой инспекции Магнитогорска Челябинской области и двух инспекторов подозревают в коррупции. По версии следствия, они за определенную сумму закрыли глаза на итоги налоговой проверки коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело, сообщают в СКР по Челябинской области.

— В 2017 году начальник отдела налоговой инспекции и инспектор отдела получили через посредника — бывшего сотрудника налоговой службы от директора коммерческой организации взятку в сумме 750 тысяч рублей за непринятие мер, установленных законодательством по результатам проведенной налоговой проверки юридического лица, — сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Владимир Шишков.

Следствие продолжается, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru