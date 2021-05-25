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Происшествия25 мая 2021 7:19

В Челябинской области бывших сотрудников налоговой подозревают во взятках

За 750 тысяч рублей экс-начальник отдела закрыл глаза на итоги проверки частной фирмы
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Трем экс-сотрудникам ФНС грозит наказание

Трем экс-сотрудникам ФНС грозит наказание

Бывших начальника отдела районной налоговой инспекции Магнитогорска Челябинской области и двух инспекторов подозревают в коррупции. По версии следствия, они за определенную сумму закрыли глаза на итоги налоговой проверки коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело, сообщают в СКР по Челябинской области.

— В 2017 году начальник отдела налоговой инспекции и инспектор отдела получили через посредника — бывшего сотрудника налоговой службы от директора коммерческой организации взятку в сумме 750 тысяч рублей за непринятие мер, установленных законодательством по результатам проведенной налоговой проверки юридического лица, — сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Владимир Шишков.

Следствие продолжается, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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