Мусорный сговор обошелся экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому штрафом 20 тысяч

Бориса Дубровского обвиняли в мусорном и дорожном сговорах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому пришлось выплатить штраф за мусорный сговор. Сумма, по меркам чиновничьих зарплат, небольшая — 20 тыс. рублей. Но экс-глава региона прошел все инстанции, доказывая свою невиновность. И вот седьмой кассационный суд поставил точку в этой истории, отказав в удовлетворении жалобы.

Напомним, скандал с вывозом мусора разразился осенью 2018 года после закрытия челябинской свалки. Подрядчики отказались вывозить отходы на новый полигон в Полетаево. В результате контейнерные площадки во всех дворах города оказались завалены мусором. Правительству региона пришлось даже вводить режим ЧС.

Для решения проблемы из областного бюджета были выделены субсидии. Более 32 млн рублей получило ООО «Полигон ТБО». УФАС посчитало, что было нарушено антиконкуретное соглашение, потому что у фирмы не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.

Отметим, что мусорный сговор — не единственное дело, по которому бывшему губернатору приходится отстаивать свою честь в судах. Еще было дело о дорожном сговоре.

В марте этого года Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС о признании экс-губернатора Челябинской области, компании «Южуралмост» и Миндортранса региона виновными в картельном сговоре. Было признано, что нарушения закона «О защите конкуренции» не было, а миндортранс и «Южуралмост» не договаривались о преимуществе для компании в торгах. Суд постановил взыскать с ФАС в пользу Бориса Дубровского расходы по госпошлине в 300 рублей, а также возвратить ему из федерального бюджета госпошлину 5,7 тыс. рублей. Еще 3 тыс. рублей госпошлины ФАС должен был вернуть «Южуралмосту».

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