В Челябинской и Курганской областях второй день закрывают дороги для большегрузов

В областях сегодня слишком жарко для больших машин. Фото: Упрдор "Южный Урал"

Сегодня, 25 мая, с 12:00 до 20:00 для тяжеловесных машин ограничено движение на пяти участках федеральных трасс в Челябинской и Курганской области. Как сообщили в Упрдор «Южный Урал», причина в жаре — сегодня температура воздуха будет держаться выше +32 градусов.

— Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части, — сообщили в Упрдоре «Южный Урал».

Где ограничат движение:

— М-5 «Урал» на участке км 1548+651 — км 1871+058;

— М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 — км 130;

— А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;

— Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень);

— Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356.

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