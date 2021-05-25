Второй день подряд в Челябинской области сравнялось число выписанных и зараженных коронавирусом

Умерли восемь человек с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

88 южноуральцев, переболевших коронавирусом, выписали за последний день из больниц. И у стольких же человек COVID-19 подтвердился. Минздрав Челябинской области опубликовал суточную статистику.

Всего с начала пандемии выздоровели 56 987 пациентов. На лечении остаются 2681 человек. На утро 25 мая умерли восемь человек с коронавирусом: шесть человек непосредственно от COVID-19, двое — от других причин.

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