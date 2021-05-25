Алексей Текслер выступает с обращением к депутатам ЗСО

В этом году обращение проходит в Центре международной торговли Фото: Ольга АНТОНОВА

Обращение Текслера к депутатам ЗСО проходит в этом году в необычном формате — в зале Центра международной торговли. Кроме депутатов в зале присутствуют представители общественности. Например, ветврач Карен Даллакян, урбанист Лев Владов, председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков и т.д.

Губернатор напомнил, что обращение в прошлом году было в онлайн формате. Сегодня ситуация позволяет провести мероприятие очно.

Глава региона отметил, что прошло обновление кадрового состава на всех этажах государственного и муниципального управления, и оно продолжится. Потому что курс региона — на обновление.

По-прежнему важным для Алексея Текслера лично является борьба с коррупцией. Накануне он подписал документы о создании управления по противодействию коррупции, которое будет курировать лично.