Мешали с сахаром и перепродавали: челябинский облсуд вынес приговор наркодилерам из Миасса

Фото: пресс-служба областного суда

Челябинский областной суд отправил в колонию двоих жителей Миасса за сбыт наркотиков: 22-летнего Артура Астанчукова — на 16 лет, 29-летнего Яна Иванова — на 17 лет. Плюс штраф 300 тыс. рублей.

— Они признаны виновными в покушении на сбыт и сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ), (ч.5 ст.228.1 УК РФ — по два преступления). Иванов, кроме того, в сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ), — сообщили в пресс-службе суда.

О молодых людях известно, что Астанчуков окончил 7 классов, Иванов — всего 2 класса. Оба не работали, не учились, женаты. Иванов, в отличие от своего сообщника, еще уже был судим.

Все произошло в Миассе в 2020 году. В феврале Иванов купил и перепродал 0,97 гр. карфентанила. Также с февраля по март, Иванов совместно с Астанчуковым получили от соучастника около 175 гр. карфентанила и метадона. Затем они смешали наркотики с сахарной пудрой для увеличения массы, расфасовали на мелкие партии. Во всех случаях они делали «закладки».

Мужчин задержали полицейские в рамках операции «Наблюдение». В ходе обысков у них нашли четыре свертка с запрещенным веществом весом 73,6 гр.

— В качестве смягчающих обстоятельств суд учел обоим активное способствование расследованию преступлений. Смягчающим обстоятельством для Иванова стало наличие двух малолетних детей и его состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством для него признан опасный рецидив, — отметили в областном суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.