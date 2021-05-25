«Не политизируйте тему»: Текслер призвал ученых и активистов объединиться для защиты экологии

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В Челябинской области принят региональный Экостандарт, документ, формирующий экологическую культуру в области. 15 промпредприятий Челябинска и Магнитогорска подписали четырехсторонние экологические соглашения, и эта практика распространится на все промышленные организации региона.

Подписав соглашения об экологической ответственности, промышленники взяли на себя обязательства, не отменимые в плане исполнения.

В этом году завершается рекультивация свалки в Челябинске. На очереди — Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Троицк.

Зеленый защитный пояс вокруг Челябинска с сохранением Шершневского, Каштакского боров, зеленые пояса вокруг других городов — в обращении к депутатам ЗСО Текслер призвал объединиться ученым и экологам, общественным активистам. Не политизировать чувствительную тему, а работать вместе.